Банк Эстонии обнадежил: пик роста цен пройден

Повышение притормозилось в ноябре главным образом из-за падения цен на сырую нефть на мировом рынке, объяснил Перт. И цены на продукты питания за год поднялись не очень сильно, постепенно успокоилось и влияние предыдущих повышений цен.

Из-за засухи в этом году во всей Европе сельхоз урожай оказался небогатым, но нынешние данные указывают на вероятность того, что рост цен достиг своего потолка. Цены на продукты питания на мировом рынке, по данным Продуктово-сельскохозяйственной организации ООН, в течение второй половины 2018 года постоянно снижались, отметил Перт.

Сегодня Департамент статистики сообщил, что в ноябре цены в годовом исчислении выросли на 3,4 процента, что на один процентный пункт меньше, чем в октябре.

Инфляция в еврозоне происходит медленнее эстонских показателей и в ноябре инфляция замедлилась до двух процентов. В течение этого года рост цен в Эстонии превышал рост цен в еврозоне в среднем на 1,7 процентных пункта.

Основной причиной быстрого роста цен в Эстонии является повышение акцизов, которое внесло вклад в размере 0,6 процентных пункта. И цены на услуги в результате резкого роста зарплат повышались в Эстонии заметно быстрее.