Фигуранта дела о жестоком убийстве будут судить за нападение на тюремного охранника

Как сообщили rus.err.ee в Пыхьяской окружной прокуратуре, находясь в тюрьме, Копейкин намеренно ударил ногой по металлическому окошку для раздачи пищи, в результате этого оно распахнулось и ударило по руке тюремного охранника.

В правоохранительных органах не оставили инцидент без внимания и возбудили уголовное дело, обвиняемого по такой статье могут наказать денежным штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.

Приговор суда по делу о жестоком убийстве в Палдиски вступил в законную силу 16 августа: обвиняемый проведет в тюрьме 1 год и 8 месяцев, это в пять раз меньше, чем требовала окружной прокурор Мерике Тикк.