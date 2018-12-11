Фигуранта дела о жестоком убийстве будут судить за нападение на тюремного охранника

Житель Палдиски Кирилл Копейкин (20), который в этом году был окончательно признан виновным в убийстве, вновь предстанет перед судом - на сей раз по статье обвинения "Насилие в отношении представителя власти или другого лица, охраняющего общественный порядок".
Как сообщили rus.err.ee в Пыхьяской окружной прокуратуре, находясь в тюрьме, Копейкин намеренно ударил ногой по металлическому окошку для раздачи пищи, в результате этого оно распахнулось и ударило по руке тюремного охранника.
В правоохранительных органах не оставили инцидент без внимания и возбудили уголовное дело, обвиняемого по такой статье могут наказать денежным штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.
Приговор суда по делу о жестоком убийстве в Палдиски вступил в законную силу 16 августа: обвиняемый проведет в тюрьме 1 год и 8 месяцев, это в пять раз меньше, чем требовала окружной прокурор Мерике Тикк.
Из материалов обвинения следует: 26 мая 2017 в ходе драки Копейкин ударил своего оппонента камнем по голове, тот потерял сознание и упал, после чего обвиняемый продолжил его избивать, нанося удары кулаками и ногами; пострадавшего доставили в больницу, где 6 июля он скончался.