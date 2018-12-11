Вт, 11.12.2018
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  • Фото: со вкусом обставленная квартира в Пярну хочет встретить Рождество с новыми хозяевами

Фото: со вкусом обставленная квартира в Пярну хочет встретить Рождество с новыми хозяевами

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ФОТО: City24

В Пярну выставлена на продажу уютная и стильно обставленная квартира, рассказывает портал Kodustiil. 

Светлая, уютная и современная трехкомнатная квартира площадью 76,4 квадратных метров находится в доме постройки 1972 года.

ФОТО: www.city24.ee

В построенном по индивидуальному проекту доме каждая квартира имеет отдельный вход. В детально продуманном жилище есть большая гостиная, просторные спальни, кухня, прихожая, ванная комната и баня. 

ФОТО: City24

В одной из спален и прихожей имеются вместительные шкафы-купе. Гостиная в этой квартире особенно привлекательна и уютна. Из гостиной можно выйти на балкон, длина которого почти шесть метров. 

ФОТО: City24

Естественно, что к квартире прилагается бокс в подвале, а машину можно оставлять как во дворе, так и в отапливаемом гараже, дверь в который открывается с помощью пульта. 

Подробности находятся ЗДЕСЬ.

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