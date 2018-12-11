В кафе Ныммеского культурного центра забрался воришка

«К счастью, забравшийся в кафе молодой человек попал на запись камеры видеонаблюдения. Кроме того, на перекресте у Ныммеского центра есть еще несколько камер. Записи мы передадим полиции, которая, будем надеяться, скоро найдет виновного», - сказала старейшина района Нымме Грете Шиллис.