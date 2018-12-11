Вт, 11.12.2018
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  • В кафе Ныммеского культурного центра забрался воришка

В кафе Ныммеского культурного центра забрался воришка

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Чтобы забраться в кафе вор разбил окно.

ФОТО: Управа района Нымме.

Вчера вечером, около 23 часов, кто-то разбил витрину кафе Kardemon, расположенном в Ныммеском культурном центре, и украл из кассы 50 евро. Ущерб, причиненный кражей, больше этой суммы (разбитое окно, кассовый аппарат), его сейчас уточняют, сообщила пресс-службы района Нымме.

«К счастью, забравшийся в кафе молодой человек попал на запись камеры видеонаблюдения. Кроме того, на перекресте у Ныммеского центра есть еще несколько камер. Записи мы передадим полиции, которая, будем надеяться, скоро найдет виновного», - сказала старейшина района Нымме Грете Шиллис.

Забравшийся в кафе молодой человек попал на запись камеры видеонаблюдения.

ФОТО: Управа района Нымме.

Если кто-то узнал изображенного на фото человека, или видел вечером 10 декабря у Ныммеского культурного центра что-то подозрительное и может сообщить что-то о случившемся, он может позвонить в полицию по короткому номеру 112.

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