В кафе Ныммеского культурного центра забрался воришка

Вчера вечером, около 23 часов, кто-то разбил витрину кафе Kardemon, расположенном в Ныммеском культурном центре, и украл из кассы 50 евро. Ущерб, причиненный кражей, больше этой суммы (разбитое окно, кассовый аппарат), его сейчас уточняют, сообщила пресс-службы района Нымме.
«К счастью, забравшийся в кафе молодой человек попал на запись камеры видеонаблюдения. Кроме того, на перекресте у Ныммеского центра есть еще несколько камер. Записи мы передадим полиции, которая, будем надеяться, скоро найдет виновного», - сказала старейшина района Нымме Грете Шиллис.
Если кто-то узнал изображенного на фото человека, или видел вечером 10 декабря у Ныммеского культурного центра что-то подозрительное и может сообщить что-то о случившемся, он может позвонить в полицию по короткому номеру 112.