Как теперь быстрее проехать все светофоры на Таллиннском шоссе в Нарве?

Специалисты IB Foor еще в прошлом году по заказу горуправы исследовали перекрестки на Таллиннском шоссе, посчитав, сколько и каких транспортных средств проезжает перекрестки, и в каком направлении они движутся. Всего за время исследования зафиксировали движение 20 с лишним тысяч транспортных средств.

В результате этого исследования появился проект “зеленой волны”. Специалисты объединили все светофоры на Таллиннском шоссе в единую систему, которой можно управлять с одного компьютера. И для каждого светофора установили время срабатывания так, чтобы можно было проехать от кольца в центре до выезда из города в сторону Таллинна на зеленый свет. Единая светофорная система работает с 13 ноября, но почти месяц продолжалась ее отладка.

По словам Ааре Реммельги, члена правления IB Foor, водитель оказывается перед каждым светофором во время работы зеленого сигнала, если движется со скоростью 45-50 км/ч. Чтобы проехать всё Таллиннское шоссе по “зеленой волне”, требуется всего около 4 минут.

Но такой режим движения может действовать только в одну сторону. Встречный транспорт, наоборот, останавливается на большинстве светофоров на красный свет.

Как рассказал другой член правления IB Foor Вильяр Нурме, “зеленая волна” действует с понедельника по субботу с 7 часов утра до 9.30 для тех, кто движется в сторону кольца в центре города, а с 9.30 до 22 часов - для тех, кто движется от кольца к окраине города.

В 9.30, когда происходит переключение направления “зеленой волны”, несколько секунд на всех светофорах горит красный свет. Вильяр Нурме призывает водителей не удивляться и не считать это неисправностью светофора.

Переключение направления “зеленой волны” сделали для того, чтобы утром люди быстрее могли добираться на работу в город, а вечером - в магазины и домой.

По воскресеньям “зеленая волна” действует с 7 до 22 часов в одном направлении - от кольца к окраине города.

“Это сейчас лучший вариант, - говорит Вильяр Нурме. - Но жизнь всё время меняется. Идеального варианта никогда не будет. Через пару лет построят новый дом или торговый центр - город как организм, развивается, меняется, поэтому понемножку нужно будет менять и настройки”.

Старший специалист городской Службы охраны порядка Василий Михайлов отмечает, что быстрее всего по Таллиннскому шоссе будут двигаться водители, которые подстроятся под новую систему и будут поддерживать скорость около 45 км/ч.