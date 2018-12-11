ЕС будет проверять граждан третьих стран на наличие судимости

"Мы хотим иметь союз, который лучше защищает своих граждан. Эффективный обмен информацией об уголовных судимостях граждан третьих стран поможет нам гарантировать, что кое-кто не сможет избавиться от своего преступного прошлого, просто переехав в другое государство в ЕС", - заявил по этому случаю министр юстиции председательствующей в Совете ЕС Австрии Йозеф Мозер.

Он отметил, что в ЕС уже существует эффективная система такого обмена информацией по гражданам Евросоюза, однако оставалось "закрыть лазейку" и распространить систему на граждан третьих стран.

В коммюнике говорится, что участники соответствующих переговоров между Советом ЕС и Европейским парламентом договорились во вторник о реформировании Европейской информационной системы по уголовным делам (ECRIS), которая теперь будет включать централизованную базу данных с информацией о судимостях граждан третьих стран и лиц без гражданства (так называемая система ECRIS-TCN).