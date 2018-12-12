Юноша решил запустить фейерверк, но что-то пошло не так

Вчера, 11 декабря, в 12:18 в Лыунаский спасательный центр сообщили о произошедшем на Рижском шоссе в Вильянди инциденте с фейерверком.
Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что при запуске пиротехнической ракеты произошел резкий взрыв и запуск заряда, который травмировал пальцы юноши. Пострадавшему оказали помощь медики и полицейские. Скорее всего, к повреждениям привел неправильный запуск ракеты.
Спасатели предупреждают, что перед использованием пиротехники следует ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и строго следовать установленным в ней требованиям.
Неправильное обращение с пиротехникой может привести к серьезным последствиям. Например, 30 ноября в руках мужчины взорвалось пиротехническое устройство, из-за чего человек получил серьезные травмы.