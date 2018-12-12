Юноша решил запустить фейерверк, но что-то пошло не так

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что при запуске пиротехнической ракеты произошел резкий взрыв и запуск заряда, который травмировал пальцы юноши. Пострадавшему оказали помощь медики и полицейские. Скорее всего, к повреждениям привел неправильный запуск ракеты.

Спасатели предупреждают, что перед использованием пиротехники следует ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и строго следовать установленным в ней требованиям.