Очередной скандал: Volkswagen попался на продаже предсерийных машин

Немецкое издание Handelsblatt сообщает, что компания Volkswagen в период с 2006 по 2018 год продала как минимум 6700 предсерийных автомобилей, которые обычно служат для тестирования и демонстрации, а потом должны быть официально списаны в утиль.

Но фирма предлагала их на рынке как новые или подержанные, причем нынешний глава концерна Герберт Дисс знал об этой порочной практике с 2016-го, пишет Drive.

Опытные образцы, если верить представителям VW, никому не навредили. Большинство из них нетрудно подтянуть к обычным серийным путем обновления софта и подобных ему действий. Но есть машины, которые отличаются настолько сильно, что их следовало бы утилизировать. Кстати, продавать предсерийные экземпляры не запрещено, если они надлежащим образом задокументированы, только вот оформлять тест-кары по закону никто не стал.