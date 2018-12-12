Очередной скандал: Volkswagen попался на продаже предсерийных машин

Тысячи клиентов концерна Volkswagen в Европе и США годами ездили на нелицензионных машинах, не имеющих допуска на дороги, и даже не догадывались об этом.
Немецкое издание Handelsblatt сообщает, что компания Volkswagen в период с 2006 по 2018 год продала как минимум 6700 предсерийных автомобилей, которые обычно служат для тестирования и демонстрации, а потом должны быть официально списаны в утиль.
Но фирма предлагала их на рынке как новые или подержанные, причем нынешний глава концерна Герберт Дисс знал об этой порочной практике с 2016-го, пишет Drive.
Опытные образцы, если верить представителям VW, никому не навредили. Большинство из них нетрудно подтянуть к обычным серийным путем обновления софта и подобных ему действий. Но есть машины, которые отличаются настолько сильно, что их следовало бы утилизировать. Кстати, продавать предсерийные экземпляры не запрещено, если они надлежащим образом задокументированы, только вот оформлять тест-кары по закону никто не стал.
Теперь VW объявил отзыв 6700 единиц, а министерство транспорта Германии решает, как со всем этим быть. Наверняка Volkswagen будет оштрафован, например, на пару тысяч евро за каждую реализованную машину, но легко он точно не отделается. Потребители готовят судебные иски. Дилеры тоже, мягко говоря, не в восторге. Источники в отрасли называют случившееся «гигантской ошибкой» и зло негодуют: дизельный скандал, еще не исчезнувший в зеркалах заднего вида, ничему Volkswagen не научил.