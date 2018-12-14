Крайние меры: полиция открыла огонь, чтобы остановить топливного вора

12 декабря около 23 часов в полицию поступило сообщение, что в Пыльтсамаа некий мужчина на Audi с латвийскими номерами заправил автомобиль и скрылся, не оплатив счет, в направлении Вильянди. Описание машины и водителя передали патрулям, и через полчаса вильяндиский патруль заметил Audi и дал водителю сигнал к остановке. Водитель это проигнорировал и продолжал мчаться в сторону Таллиннского шоссе.

«Для остановки транспортного средства патрульный полицейский применил служебное оружие и произвел выстрелы в обе задние шины Audi. Автомобиль потерял скорость, пока в конце концов не остановился. После этого полицейские задержали водителя», - рассказал руководитель вильяндиской патрульной службы Алар Садам.

После того, как у Audi лопнули задние шины, топливный вор был вынужден остановиться. ФОТО: Politsei

Садам объяснил, что применение огнестрельного оружия всегда основательно взвешивается, и используют его лишь в крайних случаях для предотвращения опасности. «В основном для принудительной остановки применяется "еж", который предполагает блокирование пути спереди тому, кто пытается скрыться. Если в критический момент такая возможность отсутствует, полицейские для принудительной остановки могут применить и огнестрельное оружие. Особенно в тех случаях, когда водитель пытается скрыться на большой скорости и представляет угрозу для жизни и здоровья других участников движения», - отметил Садам.

В полиции уточнили, что за рулем Audi был 39-летний гражданин Эстонии, не имеющий водительских прав. Он и ранее был известен полиции из-за совершенных им преступлений против имущества. По предварительным данным, полученным из полиции Латвии, машина, которую он использовал во время топливной кражи, была незаконно присвоена в Латвии.