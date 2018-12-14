Переговоры о бюджете ЕС откладываются из-за неопределенности с Брекзитом

"Пока английские политики не заключат или национальное соглашение, или межпартийное, или межфракционное - неважно, как его называть, пока не будет общего соглашения о том, что что они имеют в виду под Brexit и чего они хотят, до тех пор мы точно теряем время, а главное, что Европа становится заложником этого политического хаоса", - сказала Грибаускайте в пятницу телеканалу LRT в Брюсселе. Ее комментарий передало BNS президентское ведомство.

"Вчера (в четверг – ред.) пришлось определиться, что о финансовой перспективе мы будем вести переговоры не в начале следующего года, чтобы успеть вовремя договориться, а пока перенесли на осень следующего года, а это уже последствие именно такого хаотичного Брекзита", - добавила она.

Участвующая в заседании Европейского совета руководитель Литвы сказала, что английский премьер приезжает на встречи Европейского совета "без внятного мандата", поэтому эти встречи нерезультативны.

В четверг страны ЕС сформулировали свои позиции относительно представленного Еврокомиссией (ЕК) предварительного предложения по бюджету.

"Балтийские страны вполне единодушно высказались по прямым выплатам и по финансированию сельского хозяйства вообще. Таким образом, позиции многих стран сгруппировались и были четко сформулированы, так что у ЕК есть прекрасная дорожная карта подготовить второе предложение. Оно, скорее всего, появится до июня следующего года. Ну а пока переговоры намечаются еще позже, осенью 2019 года", - сказала Грибаускайте.

Ранее президентское ведомство сообщило, что на переговорах о новом семилетнем бюджете для Литвы важны три приоритетные области: финансовая помощь из фондов конвергенции, сельхозвыплаты и средства на закрытие Игналинской АЖС, а также на стратегические энергетические и транспортные проекты.

В связи с тем, что внутренний валовой продукт Литвы превысил 75% среднего показателя по ЕС, ЕК предлагает на 24% снизить предназначенную для Литвы финансовую помощь из конвергенционных фондов. По словам президента, такое серьезное сокращение помощи неприемлемо, поэтому необходимо добиваться, чтобы к Литве был применен переходный период и финансовая помощь ЕС сокращалась постепенно.