Видео читателя: под покровом ночи из Таллиннского аэропорта вывезли на грузовике пассажирский самолет

На видео запечатлено, что у самолета с логотипом Magnetic MRO нет ни крыльев, ни хвоста, также срезан и нос. Речь идет о самолете Airbus 320, который вмещает 186 пассажиров.

Об этом самолете упоминали в четверг в передаче Ringvaade, когда руководитель Magnetic MRO Ристо Мяэотс рассказал о планах в одну ночь транспортировать самолет из Таллиннского аэропорта. Хотя в передаче не упоминалась точная дата, самолет был замечен сегодня ночью читателем Postimees.

По словам Мяэотса, центральную часть самолета продали в Германию, где ее будут использовать для обучения решений ситуаций с захватом заложников.