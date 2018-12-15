Фото: в Таллинне появились два новых четырехзвездочных отеля

По словам Кади Саадло, директора Centennial Hotel Tallinn и Kreutzwald Hotel Tallinn, присвоению статуса предшествовали основательная предварительная работа и оценка на «звездность». «Для проверки соответствия наших отелей требованиям общепринятой европейской системе классификации функционирующая при Союзе отелей и ресторанов Эстонии классификационная комиссия оценила их по 270 критериям, – прокомментировала Саадло. – Статус присвоен отелям сроком на пять лет, однако комиссия имеет право без предупреждения проводить в них проверки. Мы сами также проводим регулярные проверки качества с привлечением требовательных тайных гостей».

Для получения четырех звезд отель должен, помимо обычных удобств, предлагать дополнительные услуги – например, пошивочные услуги, услугу чистки обуви, возможность заказа автобуса и лимузина. В частности официальная классификационная комиссия проверила Centennial Hotel Tallinn и Kreutzwald Hotel Tallinn по следующим критериям: во всех ли номерах есть швейные принадлежности, набор для чистки обуви и достаточное количества вешалок разных типов; получает ли гость в тот же день постиранную, отглаженную или почищенную одежду, сданную в прачечную; есть ли в номерах возможность полного затемнения, а также выключения всех источников света прямо из постели.

Эксперты также оценили атмосферу помещений общего пользования (освещение, запах, цветовые решения, фоновую музыку и т. п.), шумоизоляцию дверей, наличие зонтов и свежей прессы в лобби, а также возможность ознакомления с отзывами посетителей в системе онлайн-бронирования. Кроме того, отели должны были ознакомить комиссию с принятыми системами разрешения жалоб и регулярного анкетирования гостей, а также подтвердить проведение тестовых закупок и использование тайных гостей.

ФОТО: Kreutzwald Hotel Tallinn

Член правления Unique Hotels Пол Тэйлор сказал, что получение звезд является для двух отелей важным признанием. «Звезды демонстрируют нашим клиентам, что мы предлагаем услугу, соответствующую их ожиданиям. Их присуждение стало следующим шагом после получения четырехзвездочного статуса Vihula Mõis, а также ежегодного получения наград TripAdvisor Certificate of Excellence. Сотрудники отелей проделали фантастическую работу, предлагая гостям первоклассный опыт. Четырехзвездочный статус служит важной мотивацией для всех нас и производит хорошее впечатление на новых и постоянных клиентов», - отметил он.

По оценке Кади Саадло, в последнее время отели вновь проявляют повышенный интерес к получению официального звездного статуса. «Несмотря на то, что у каждого сервиса бронирования отелей есть собственная звездная система, опыт клиентов нередко показывает, что указанная там информация не обязательно соответствует действительности, – рассказала Саадло. – По системе Hotelstars Union звезды присваиваются в результате основательного независимого оценивания, поэтому постоялец может быть уверен в стабильном высоком качестве выбранного отеля. В наше время в Европе 4-звездочные отели означают не бесполезную роскошь, а, своего рода, минимально приемлемый уровень по доступной цене».

Centennial Hotel Tallinn на 81 номер – самый новый из отелей сети Unique Hotels, открывшийся в прошлом году. Его название – дань уважения 100-летней годовщине Эстонской Республики (на английском слово «centennial» и означает празднование столетней годовщины). По-северному строгое оформление отеля отсылает к последнему веку истории Эстонии. Расположенный Centennial ресторан носит лаконичное название «100», а в его меню шеф-повар Олег Аласи объединил современный стиль со вкусами, которые кухня Эстонии предлагала на протяжении прошедшего столетия. Ресторан «100» совместно с конференц-центром отеля – популярное место проведения корпоративов, празднования дней рождения и прочих знаменательных событий.

ФОТО: Unique Hotels

Kreutzwald Hotel Tallinn на 65 номеров – недавно отремонтированный 4-звездочный отель на улице Эндла, в центре города. В отеле есть конференц-центр, сауна, японский бассейн и дзен-спа. При отеле расположен ресторан Nipernaadi, названый именем главного героя известного романа Аугуста Гайлита. В меню ресторана посетитель найдет местные вкусы и хуторские продукты из самых разных уголков Эстонии. Значительную долю ингредиентов – овощи, пряные травы, лесные ягоды и грибы – поставляет расположенная на территории национального парка Лахемаа экоферма поместья Вихула, входящего в сеть Unique Hotels Group.

ФОТО: Kreutzwald Hotel Tallinn

В 2011 году в Европе была введена система классификации отелей Hotelstars Union, унифицировавшая прежние системы, которые использовались одновременно. Новая система упрощает поиск соответствующего ожиданиям отеля. В общей сложности в Эстонии насчитывается 12 четырехзвездочных отелей и 5 четырехзвездочных отелей класса SUPERIOR (повышенной комфортности). Из них три отеля входит в гостиничную сеть Unique Hotels Group.