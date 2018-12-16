Фото: в Швейцарии автобус с российскими туристами врезался в стену
В Швейцарии автобус, следовавший из Генуи в Дюссельдорф, врезался в стену недалеко от Цюриха. В результате погиб один человек и еще 44 пострадали, при этом трое из них доставлены в больницу с серьезными травмами.
Причины аварии пока не известны. Ранним утром в нескольких областях Швейцарии выпал снег, метеорологи предупреждали о гололедице, отмечает швейцарская газета Blick.
Среди пострадавших - 10 россиян. Все они направлены в местные медицинские учреждения", - заявил "Интерфаксу" пресс-атташе российского посольства Станислав Смирнов в воскресенье.
Утром 16 декабря под Цюрихом в результате ДТП с рейсовом автобусом, следовавшим из Италии, пострадали 10 росграждан. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь. @RusEmbSwiss находится в контакте с полицией кантона, а также лечебными учреждениями. pic.twitter.com/5mvMX7FZBm— Russian Embassy Bern (@RusEmbSwiss) 16 декабря 2018 г.
По его словам, в основном речь идет о незначительных травмах-ушибах, гематомах, порезах, но один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести. "По нашим данным, трое пострадавших уже покинули медицинские учреждения", - отметил Смирнов.
Как заявил РИА Новости директор "Турпомощи" Александр Осауленко, россияне, направлявшиеся в Дюссельдорф, скорее всего, путешествовали самостоятельно.
Пресс-секретарь кантональной полиции Ребекка Тилен рассказала РИА Новости, что в автобусе также были граждане Швейцарии, Германии, Италии, Албании, Колумбии, Иордании, Румынии, Боснии, Нигерии, Ганы и Бенина.