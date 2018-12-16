Вс, 16.12.2018
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Фото: в Швейцарии автобус с российскими туристами врезался в стену
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Автобус после ДТП.

ФОТО: Walter Bieri / AP

В Швейцарии автобус, следовавший из Генуи в Дюссельдорф, врезался в стену недалеко от Цюриха. В результате погиб один человек и еще 44 пострадали, при этом трое из них доставлены в больницу с серьезными травмами.

Причины аварии пока не известны. Ранним утром в нескольких областях Швейцарии выпал снег, метеорологи предупреждали о гололедице, отмечает швейцарская газета Blick.

Среди пострадавших - 10 россиян. Все они направлены в местные медицинские учреждения", - заявил "Интерфаксу" пресс-атташе российского посольства Станислав Смирнов в воскресенье.

По его словам, в основном речь идет о незначительных травмах-ушибах, гематомах, порезах, но один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести. "По нашим данным, трое пострадавших уже покинули медицинские учреждения", - отметил Смирнов.

Как заявил РИА Новости директор "Турпомощи" Александр Осауленко, россияне, направлявшиеся в Дюссельдорф, скорее всего, путешествовали самостоятельно.

Пресс-секретарь кантональной полиции Ребекка Тилен рассказала РИА Новости, что в автобусе также были граждане Швейцарии, Германии, Италии, Албании, Колумбии, Иордании, Румынии, Боснии, Нигерии, Ганы и Бенина.

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