В Португалии разбился вертолет, четыре человека погибли

Спасатели обнаружили обломки вертолета и тела четырех человек, находившихся на борту в момент аварии.

"Пропавший вертолет был обнаружен примерно в 01:30. Воздушное средство нашли в Серра де Пиаш (муниципалитет Валонгу), четыре человека погибли. Национальный институт выражает свои искренние соболезнования семья погибших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что крушение произошло при неблагоприятных погодных условиях. Точные причины катастрофы пока не известны.