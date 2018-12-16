В Португалии разбился вертолет, четыре человека погибли

Четыре человека погибли в результате крушения медицинского вертолета Agusta A109S, которое произошло в ночь на воскреенье, 16 декабря, в Португалии, сообщает пресс-служба института неотложной помощи Португалии, передает korrespondent.ru.
Спасатели обнаружили обломки вертолета и тела четырех человек, находившихся на борту в момент аварии.
"Пропавший вертолет был обнаружен примерно в 01:30. Воздушное средство нашли в Серра де Пиаш (муниципалитет Валонгу), четыре человека погибли. Национальный институт выражает свои искренние соболезнования семья погибших", - говорится в сообщении.
Отмечается, что крушение произошло при неблагоприятных погодных условиях. Точные причины катастрофы пока не известны.
Вертолет доставлял 76-летнюю женщину с приступом сердечного заболевания в одну из больниц Порту и пропал на обратном пути, когда возвращался на базу в округе Браганса. На борту находились два пилота, а также врач и медсестра.