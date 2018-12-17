Эстонскому правозащитнику запретили въезд в РФ до 2073 года

Как пишет Лооде, у него не вызывает возражений это решение, так как "Россия как суверенная страна сама определяет, кого она впускает в свою страну, а кого нет и на какой срок". "Что я нахожу впечатляющим, так это продолжительность запрета на въезд. До 2073 года - 55 лет, и если я доживу до этого времени, то мне будет 99 лет", - подсчитывает правозащитник.