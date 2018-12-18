Шокирующее видео: самолет неудачно сел в экстремальных условиях

Пилот португальской авиакомпании TAP Portugal пытался посадить самолет, однако из-за сильных порывов ветра не справился с управлением и пошел на второй круг. Видео с инцидентом опубликовал ABC News, передает Lenta.ru.
На ролике видно, как самолет подлетает к взлетно-посадочной полосе аэропорта Манчестер, кренясь из стороны в сторону под мощными порывами ветра, затем попеременно оба колеса шасси касаются земли. Пилот не справляется с посадкой лайнера с первого раза и уходит на второй круг. В результате самолету все же удалось благополучно приземлиться.
В сентябре пилот Ryanair также пытался посадить самолет, следовавший из Брюсселя, в аэропорту Дублина, однако передумал в последнюю секунду из-за шторма и порывов ветра. На ролике видно, как самолет подлетает близко к посадочной полосе, но не совершает посадки и продолжает полет.
Видео смотрите здесь.