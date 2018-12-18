Вт, 18.12.2018
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Шокирующее видео: самолет неудачно сел в экстремальных условиях

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Самолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: Christoph Hardt/imago/Future Image/Scanpix

Пилот португальской авиакомпании TAP Portugal пытался посадить самолет, однако из-за сильных порывов ветра не справился с управлением и пошел на второй круг. Видео с инцидентом опубликовал ABC News, передает Lenta.ru.

На ролике видно, как самолет подлетает к взлетно-посадочной полосе аэропорта Манчестер, кренясь из стороны в сторону под мощными порывами ветра, затем попеременно оба колеса шасси касаются земли. Пилот не справляется с посадкой лайнера с первого раза и уходит на второй круг. В результате самолету все же удалось благополучно приземлиться.

В сентябре пилот Ryanair также пытался посадить самолет, следовавший из Брюсселя, в аэропорту Дублина, однако передумал в последнюю секунду из-за шторма и порывов ветра. На ролике видно, как самолет подлетает близко к посадочной полосе, но не совершает посадки и продолжает полет.

Видео смотрите здесь.

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