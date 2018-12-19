Ср, 19.12.2018
И вот эта «доброжелательная» толпа бравых «солдат» подверглась «нападению» одного человека. Елизавета Фомина
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  • Фото: легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовиком

Фото: легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовиком

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Во вторник, 18 декабря, в 12:40 на 57-м километре шоссе Выру-Мынисте-Валга в деревне Тахева в Валгамаа произошло ДТП.

Как пишет Lõuna-Eesti Postimees, 26-летняя женщина потеряла управление легковым автомобилем Audi A4. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Man TGL, которым управлял 56-летний мужчина. Водителя Audi доставили в Клинику Тартуского университета.

«К настоящему моменту известно, что жизни водителя Audi ничего не угрожает, находившийся за рулем грузовика человек не пострадал», - рассказала пресс-секретарь полиции Керли Вирк.

Она добавила, что оба водителя были трезвыми и пристегнутыми ремнями безопасности, а также имели соответствующую категорию прав. Шины транспортных средств отвечали установленным требованиям. Видимость в момент столкновения была хорошей.

Причины аварии будут установлены в ходе дальнейшего расследования.

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