Фото: турист в Риге получил штраф в 400 евро за снимок на памятнике Свободы

В воскресенье, 16 декабря, в 14:30 патрулирующие в округе памятника Свободы стражи порядка заметили мужчину, который залез на памятник. Полицейские незамедлительно подошли к нарушителю и потребовали слезть. Когда он спустился вниз, выяснилось, что он турист из Великобритании.

Чтобы обеспечить лучшую коммуникацию с нарушителем, на место происшествия были вызваны сотрудники туристического отдела муниципальной полиции, которые на понятном языке разъяснили мужчине ситуацию.

Турист рассказал, что видел, как другие туристы фотографируют памятник, но он захотел снимок поинтереснее, поэтому забрался наверх. В свою очередь стражи порядка поведали туристу об истории памятника Свободы и его значении для жителей.