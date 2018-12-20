Чт, 20.12.2018
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В следующем году средняя зарплата учителей поднимется до 1500 евро

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Илюстративное фото. Учитель.

ФОТО: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Сегодня правительство одобрило предложение министра образования и науки Майлис Репс поднять минимальную зарплату учителей в следующем году до 1250 евро, таким образом средняя зарплата учителей поднимется до 1500 евро, пишет BNS.

«Согласно прогнозу, вместе с вкладом местных самоуправлений средняя зарплата учителей в следующем году достигнет 1500 евро. Учителя должны чувствовать, что их труд ценится, и уверенный рост заработной платы играет свою роль. Повышение зарплат учителей - приоритетная задача для всего правительства», - сказала министр Репс.

Минимальная зарплата учителей по сравнению с 1 января 2018 года увеличится на 100 евро. Сейчас минимальная зарплата учителя составляет 1150 евро в месяц.

Решение о минимальной зарплате учителей принимается в ходе переговоров, в которых участвуют представители объединений учителей и общегосударственных объединений местных самоуправлений.

В Эстонии 533 общеобразовательные школы, в которых по состоянию на ноябрь 2018 года насчитывается 12 868 рабочих мест учителей.

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