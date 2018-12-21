Пт, 21.12.2018
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  • Ценный приз от Viking Line вручен победителю рождественского розыгрыша

Ценный приз от Viking Line вручен победителю рождественского розыгрыша

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Александр Кисин получает подарочный сертификат от представителя компании Viking Line Ильи Беруненко.

ФОТО: Михкель Марипуу

Мы подвели итог самого роскошного конкурса уходящего года. Три утешительных приза - круиз в Хельсинки - уже нашли своих обладателей. Состоялось и вручение главного выигрыша - подарочного сертификата на круиз в Стокгольм!

Компания Viking Line, предоставившая нам супер-призы, пригласила в свой офис победителя - Александра Кисина. Вручил сертификат Илья Беруненко, представитель компании по продажам и маркетингу.

Приз дает право совершить круиз в Стокгольм через Хельсинки в каюте премиум-класса с пакетом питания на шведском столе в любое удобное для победителя время до конца мая.

Победитель конкурса отправится в круиз с супругой Инной. "Так уж получилось, что в Хельсинки, где живут родственники, я бываю достаточно часто, и всегда добираюсь туда на пароме Viking Line XPRS, а вот Стокгольм видел только сверху, пролетая над ним на самолете", - сказал победитель порталу Rus.Postimees. 

Александр уже забронировал каюту, и скоро семья отправится в путешествие.

Мы поздравляем победителя и желаем отличной поездки!

Спасибо, Viking Line!

Играйте с нами и выигрывайте!

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