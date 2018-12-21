Лавров: любой вывод войск, незаконно находящихся на территории той или иной страны – шаг в правильном направлении

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал решение США о выводе американских войск из Сирии шагом в правильном направлении, однако предложил дождаться прояснения ситуации относительно этой инициативы.
"Любой вывод войск, незаконно находящихся на территории той или иной страны - это шаг в правильном направлении. Другое дело, что возникает много вопросов, насколько согласована в деталях вот эта инициатива, и как она будет конкретно и будет ли реализовываться", - заявил он на пресс-конференции в Москве.
Лавров упомянул, что существует достаточно примеров того, когда США объявляли о выводе своих войск из той или иной страны, однако на деле этого не происходило, в частности, назвав Афганистан и Ирак.
"Поэтому я предпочел бы посмотреть, как инициатива будет реализовываться, что последует за объявлением. Насколько я слышал, и в Соединенных Штатах у многих это вызвало вопрос, поэтому давайте дождемся прояснения ситуации", - подчеркнул глава МИД РФ.