Лавров: любой вывод войск, незаконно находящихся на территории той или иной страны – шаг в правильном направлении

"Любой вывод войск, незаконно находящихся на территории той или иной страны - это шаг в правильном направлении. Другое дело, что возникает много вопросов, насколько согласована в деталях вот эта инициатива, и как она будет конкретно и будет ли реализовываться", - заявил он на пресс-конференции в Москве.

Лавров упомянул, что существует достаточно примеров того, когда США объявляли о выводе своих войск из той или иной страны, однако на деле этого не происходило, в частности, назвав Афганистан и Ирак.