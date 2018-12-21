Жителей Эстонии предупреждают: если вы получили такое письмо, ваши личные данные пытаются украсть

Многие пользователи электронной почты в Эстонии сегодня после полудня получили из Словакии письмо, в котором содержатся угроза и ссылка, на которую ни в коем случае нельзя кликать, передает Postimees.
Мошенническое письмо носит название «Fw:`13 sissetulevad sõnumid on blokeeritud!». В предупреждение на эстонском с ошибками написано: «Аккаунт ограничен, кликайте сюда и обновите свой аккаунт, или почтовый ящик будет навсегда закрыт через пять (5) часов».
Ссылка «кликайте сюда» переводит пользователь на сайт, который пытается собрать личные данные пользователей.
«Ни в коем случае не открывайте ссылку. Это очередное мошенническое письмо, с помощью которого пытаются получить данные пользователей», - предупреждает Департамент государственных инфосистем.