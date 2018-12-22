В Таллинне цены на топливо продолжают снижаться

Самый дорогой бензин 95-й марки на этой неделе был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. Самое дорогое дизельное топливо было в Таллинне, самое дешевое - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K цены на бензин и дизельное горючее уменьшились на 0,4% - до 1,224 евро за литр. Цены на бензин в Риге падают восьмую неделю подряд, на дизельное горючее - седьмую неделю подряд.

Цены на горючее в Вильнюсе на этой неделе не менялись. В пятницу как бензин, так и дизельное горючее стоили 1,094 евро за литр, как и неделю назад.

В Таллинне на АЗС Circle K цена бензина 95-й марки упала на 1,6% - до 1,269 евро за литр, цена на дизельное горючее упала на 0,7% - до 1,329 евро за литр.