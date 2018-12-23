Трагедия на российской шахте: обнаружены тела восьми человек

"Первое тело нашли на первом уровне полога, еще одно тело на втором уровне полога и на третьем уровне тела шестерых человек", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что остались отдельные очаги пожара.

Спускавшаяся к месту происшествия седьмая группа пожарных поднялась, готовится к спуску следующая бригада.

Тела погибших на шахте в Соликамске будут подняты не раньше вечера воскресенья после завершения проливки всей площади пожара, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления СКР по Пермскому краю.

"В связи с тем, что тела находятся на глубине более 360 м, подъем каждого тела займет не менее двух часов", - сказал собеседник агентства, отметив, что, таким образом, подъем тел завершится не раньше вечера.

ЧП на руднике "Уралкалия"

В субботу утром на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло задымление. По данным пресс-службы компании, в зоне задымления оказались девять человек. В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность.