Пассажиры в костюме Санта-Клауса поедут на поездах Elron бесплатно
23 декабря 2018, 14:30
С воскресенья до 26 декабря все пассажиры в костюме Санта-Клауса получают право бесплатного проезда поездами Elron, сообщила компания.
Бесплатный проезд введен на всех линиях Elron, чтобы санта-клаусы быстро и в безопасности могли добраться в гости к детям.
Директор Elron по маркетингу и коммуникациям Марийс Адамберг сказала, что право бесплатного проезда действует для Санта-Клаусов в традиционном костюме из красной шапки и куртки, с длинной и густой белой бородой.