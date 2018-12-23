Пассажиры в костюме Санта-Клауса поедут на поездах Elron бесплатно

Бесплатный проезд введен на всех линиях Elron, чтобы санта-клаусы быстро и в безопасности могли добраться в гости к детям.

Директор Elron по маркетингу и коммуникациям Марийс Адамберг сказала, что право бесплатного проезда действует для Санта-Клаусов в традиционном костюме из красной шапки и куртки, с длинной и густой белой бородой.