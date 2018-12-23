Вс, 23.12.2018
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Пассажиры в костюме Санта-Клауса поедут на поездах Elron бесплатно

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Санта-Клаус. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

С воскресенья до 26 декабря все пассажиры в костюме Санта-Клауса получают право бесплатного проезда поездами Elron, сообщила компания.

Бесплатный проезд введен на всех линиях Elron, чтобы санта-клаусы быстро и в безопасности могли добраться в гости к детям.

Директор Elron по маркетингу и коммуникациям Марийс Адамберг сказала, что право бесплатного проезда действует для Санта-Клаусов в традиционном костюме из красной шапки и куртки, с длинной и густой белой бородой.

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