Эксперты выяснили, где захотят жить туристы в 2019 году

Согласно исследованию, проведенному онлайн-сервисом, путешественники все чаще предпочитают останавливаться во время поездок в необычных объектах размещения небольших размеров: крошечных домиках, на фермах и даже в трейлерах, пишет turizm.ru. Именно ночлег в таких местах позволяет туристам сильнее погрузиться в культурную или природную среду той или иной страны, и быстрее отключиться от привычной рутины путешественника, заявили в Airbnb.

Одним из трендов 2019 года станут крохотные дома. Небольшие, но стильные пространства для ночлега пользуются все большей популярностью. В уходящем году рост бронирований такого жилья составил 125%. Не меньшим спросом будут пользоваться и фермерские дома с амбарами. Их востребованность выросла на 85%. Такое размещение позволяет почувствовать себя настоящим хозяином земли, провести время в сельской местности вдали от городского шума и суеты.

Туристы охотнее стали селиться в куполообразных домах, схожих с хижинами хоббитов. Именно такие объекты размещения все больше выбирают путешественники во время поездок на курорт Убуда на Бали. Местные домики построены из бамбука, а их крыши покрыты зеленью. Кроме того, переночевать в подобных домах можно на юге Италии. Правда здесь они построены не из бамбука, а из камня. Необычные дома со своеобразными крышами стали в 2018 году популярнее на 107%.