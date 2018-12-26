На озере Пюхаярв рыбак несколько раз провалился под лед

Сегодня в 9.39 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в волости Отепя рыбак провалился под лед озера Пюхаярв. Прибывшие на место спасатели обнаружили полынью, в которой никого не было, пишет Postimees.
Звонивший спасателям очевидец происшествия сообщил, что рыбак смог самостоятельно выбраться из воды и направился к берегу. Прибывшие на место спасатели обнаружили молодого человека рядом с его автомобилем. Он подтвердил, что примерно в 50 метрах от берега в разных местах он неоднократно проваливался под лед, но, к счастью, смог добраться до берега.
Спасатели замерили толщину льда на месте инцидента. Она составила лишь четыре сантиметра. Вес человека может выдержать ледяной покров, толщина которого составляет не менее 10 см. Замеры в других частях озера показали, что местами толщина льда достигала 17 см, но в районе деревни Сихва и залива Муруметса он был значительно тоньше.
Спасатели предупредили, что даже хорошие навыки плавания не сильно помогут, если вы провалитесь под лед, поскольку выбраться на скользкий лед из полыньи чрезвычайно трудно. Важно помнить, что в ледяной воде человек замерзает и теряет сознание в течение 10-15 минут, а пожилые люди и дети - еще быстрее. Лишь быстрые действия спасателей позволят спасти жизнь человека, провалившегося под лед, но в этом случае решающим фактором будет то, как быстро помощь прибудет на место.