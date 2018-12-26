На озере Пюхаярв рыбак несколько раз провалился под лед

Звонивший спасателям очевидец происшествия сообщил, что рыбак смог самостоятельно выбраться из воды и направился к берегу. Прибывшие на место спасатели обнаружили молодого человека рядом с его автомобилем. Он подтвердил, что примерно в 50 метрах от берега в разных местах он неоднократно проваливался под лед, но, к счастью, смог добраться до берега.

Спасатели замерили толщину льда на месте инцидента. Она составила лишь четыре сантиметра. Вес человека может выдержать ледяной покров, толщина которого составляет не менее 10 см. Замеры в других частях озера показали, что местами толщина льда достигала 17 см, но в районе деревни Сихва и залива Муруметса он был значительно тоньше.