В России будут выращивать наркосодержащие растения для лекарств

Мантуров пояснил, что на сегодняшний день Россия закупает почти 100 процентов наркосодержащих лекарственных субстанций и производит из них только лекарственные готовые формы, пишет DW.com. Со своей стороны, глава Минздрава РФ Вероника Скворцова констатировала, что сейчас ни один препарат не производится по полному циклу, мы абсолютно зависимы от ввоза на нашу территорию субстанций.

При этом Скворцова отметила, что всего в России зарегистрировано 13 препаратов опийного ряда, в том числе девять жизненно важных, однако из 10 препаратов девять субстанций, по ее словам, поставляются из стран, которые ввели санкции против РФ. Между тем реализация одобренного ныне законопроекта позволит создать в России производство полного цикла наркотических обезболивающих лекарств и тем самым обеспечит импортозамещение.