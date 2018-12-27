Чт, 27.12.2018
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  • Фото: пять квартир, купить которые именно сейчас можно с хорошей скидкой

Фото: пять квартир, купить которые именно сейчас можно с хорошей скидкой

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ФОТО: KV.EE

Как известно, рынок недвижимости во время праздников затихает. Но продавцы квартир не спят! Они предлагают значительные скидки для тех, кто все-таки решится в эти дни принять решение о покупке, передает Kodustiil. 

1. Двухкомнатная квартира в Таллинне, скидка - 35 000 евро

ФОТО: KV.EE

Жилой дом LAEV - «Корабль» - находится на улице Вабаыхумуузеуми-теэ, недалеко от торгового центра Rocca al Mare. Рождественский подарок от застройщика - 35 000 евро.

2. Квартира в Кадриорге, праздничная скидка - 11 000 евро

ФОТО: KV.EE

Трехкомнатную квартиру с кухонной мебелью и техникой площадью более 70 квадратных метров в новом доме на улице Фильми тоже можно купить с праздничной скидкой. 

3. Квартира на улице Тобиасе, скидка - 10 000 евро

ФОТО: KV.EE

Трехкомнатная квартира площадью 60 квадратных метров в только что построенном доме имеет очень своеобразную планировку. 

4. Двухкомнатная квартира в центре Пярну, скидка - 6000 евро

ФОТО: KV.EE

В праздничные дни скидки предлагают не только на квартиры в новостройках. Это прелестное гнездышко находится в полностью реновированном доме советского времени. 

5. Квартира в пярнуском "заречье" - в районе Юлейые, со скидкой 5000 евро

ФОТО: KV.EE

Двухкомнатная квартира в построенном в 2008 году доме. Из окон открывается вид на мост.  

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