Фото: пять квартир, купить которые именно сейчас можно с хорошей скидкой

Как известно, рынок недвижимости во время праздников затихает. Но продавцы квартир не спят! Они предлагают значительные скидки для тех, кто все-таки решится в эти дни принять решение о покупке, передает Kodustiil.
Жилой дом LAEV - «Корабль» - находится на улице Вабаыхумуузеуми-теэ, недалеко от торгового центра Rocca al Mare. Рождественский подарок от застройщика - 35 000 евро.
Трехкомнатную квартиру с кухонной мебелью и техникой площадью более 70 квадратных метров в новом доме на улице Фильми тоже можно купить с праздничной скидкой.
Трехкомнатная квартира площадью 60 квадратных метров в только что построенном доме имеет очень своеобразную планировку.
В праздничные дни скидки предлагают не только на квартиры в новостройках. Это прелестное гнездышко находится в полностью реновированном доме советского времени.
Двухкомнатная квартира в построенном в 2008 году доме. Из окон открывается вид на мост.