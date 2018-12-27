Фото: пять квартир, купить которые именно сейчас можно с хорошей скидкой

ФОТО: KV.EE

Жилой дом LAEV - «Корабль» - находится на улице Вабаыхумуузеуми-теэ, недалеко от торгового центра Rocca al Mare. Рождественский подарок от застройщика - 35 000 евро.

ФОТО: KV.EE

Трехкомнатную квартиру с кухонной мебелью и техникой площадью более 70 квадратных метров в новом доме на улице Фильми тоже можно купить с праздничной скидкой.

ФОТО: KV.EE

Трехкомнатная квартира площадью 60 квадратных метров в только что построенном доме имеет очень своеобразную планировку.

ФОТО: KV.EE

В праздничные дни скидки предлагают не только на квартиры в новостройках. Это прелестное гнездышко находится в полностью реновированном доме советского времени.

ФОТО: KV.EE