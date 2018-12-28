Датчик угарного газа помог избежать трагедии

27 декабря в 14.34 спасателям поступил вызов на Фельманни-теэ, поселок Ракке, где в квартире многоквартирного дома с печным отоплением сработал датчик угарного газа, передает Virumaa Teataja.
Спасатели обнаружили, что в квартире был угарный газ. В целях безопасности были проверены также соседние квартиры, где ни угарного газа, ни пожара не было. Видимо, жилец квартиры слишком рано закрыл задвижку. Благодаря датчику угарного газа люди не пострадали.
Спасательный департамент напоминает, что начиная с первого января 2018 датчики угарного газа обязательно размещать в помещениях, где есть соединенное с трубой газовое оборудование. Желательно размещать датчик угарного газа и в других помешениях, где есть плиты, печки, камины и другие источники тепла, которые могут выделять угарный газ.