Датчик угарного газа помог избежать трагедии

Спасатели обнаружили, что в квартире был угарный газ. В целях безопасности были проверены также соседние квартиры, где ни угарного газа, ни пожара не было. Видимо, жилец квартиры слишком рано закрыл задвижку. Благодаря датчику угарного газа люди не пострадали.