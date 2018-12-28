Жители Лондона бегут от цен на недвижимость

В 2018 году жители британской столицы купили 74 350 домов за пределами Лондона, что на 3,8% больше, чем в 2017 году, и в целом это рекордный показатель с 2007 года. Тогда лондонцами было приобретено 113 640 домов, на их покупку было потрачено 37 млрд фунтов стерлингов. Сейчас затраты составили около 30 млрд. Такие данные приводит в своем докладе компания Hamptons International, специализирующаяся на услугах по управлению недвижимостью.

В Лондоне, по оценкам экспертов, цены на недвижимость достигли такого уровня, что позволить себе купить жилье могут не все. Хотя в провинции цены на жилье тоже растут довольно быстро, они заметно ниже столичных.

По правительственным данным, в октябре средняя стоимость жилого дома в Лондоне составляла 474 тысяч фунтов, за пределами британской столицы — 231 тысячу. По оценкам Hamptons International, средняя стоимость жилья, приобретенного лондонцами в этом году за пределами столицы - 399 тысяч фунтов. Самым популярным регионом для переезда из Лондона стал юг Англии — 37% сделок, вторым по популярности — юго-восток страны, где были заключены 30% сделок.

Как отметила глава отдела исследований в Hamptons International Анейша Беверидж, традиционно большинство из тех, кто покидал Лондон, обосновывались за его пределами из-за смены приоритетов, например, для создания семьи или в поисках более спокойной жизни. Однако, отмечает эксперт, из-за роста цен на недвижимость в столице все больше семей рассматривают варианты для покупки своего первого собственного дома именно за ее пределами. Многим при этом приходится уезжать довольно далеко, например, на север страны, где за свои деньги они могут получить больше. Правда, как считают в Hamptons International, в нынешнем году цены на жилье в Лондоне достигли пика и в 2019 году рынок недвижимости замедлится. Соответственно, число уезжающих из столицы также начнет сокращаться.