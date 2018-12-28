Цена на электричество заметнее всего выросла в Эстонии

По сравнению с предыдущей неделей наиболее заметно цена на электроэнергию выросла в Эстонии - на 4,5% до 58,14 евро за мегаватт-час. В Латвии и Литве цена росла немного медленнее - почти на 3% до 58,56 евро и примерно на 2% до 58,37 евро соответственно.

По оценке Elektrum Lietuva, рост цен был также обусловлен и установившейся холодной и сухой погодой - из-за недостаточного количества осадков не повышался уровень воды в резервуарах гидроэлектростанций.

За неделю выработка в странах Балтии сократилась на 5% до 369 гигаватт-часов: в Латвии она не изменилась и была 141 гигаватт-час, в Эстонии она сократилась на 7% до 181 гигаватт-часов, а в Литве - на 11% до 47 гигаватт-часов.