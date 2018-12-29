Тынис Оя: в ожидании экономического кризиса

Кажется, эстонцам нравятся экономические кризисы. Как минимум, мы не имеем ничего против них, потому что последние кризисы преодолели спокойно и самоотверженно, а как только кризис закончился, мы начали ждать следующего. Даже последний кризис, в результате которого пятая часть работоспособного населения страны потеряла рабочие места, мы не называем крахом, не говоря уже о депрессии, а ласково зовем его спадом в экономике.

Тем не менее, Эстония наряду с Исландией, Латвией и Грецией стала одной из самых пострадавших от кризиса стран. В отличие от перечисленных трех государств, мы не просили помощи у международных организаций, а справились сами. Если исключить выплаты пособий по безработице, то правительство оставило народ один на один с последствиями кризиса. К счастью, Эстонии не нужно было спасать банки, но в то же время и предприятиям не помогали, например, увеличением объема госзаказов, что сделали многие страны.

В результате, несмотря на добровольное снижение зарплат, многие фирмы провели сокращения работников и безработица выросла до 20%. Кроме того, правительство на несколько лет заморозило взносы во вторую ступень пенсионных фондов – как раз в то время, когда цены на акции были ниже всего и пенсионные фонды могли заработать хорошую прибыль. Правительство сказало: если хотите такие дополнительные проценты в свои фонды, доплачивайте сами.

Несмотря на весь этот ужас, который лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман назвал выжженной землей, во время кризиса не было ни одной серьезной забастовки или протеста. Мы по-прежнему были оптимистичны и готовились к успешному переходу на евро.

Как только кризис стал проходить, многие местные аналитики, экономисты и специалисты по финансам начали ждать и боятся нового кризиса. Неуверенность вызвала нетрадиционная монетарная политика центробанков больших государств, иными словами – печатанье денег, которая раздула в несколько раз их баланс по сравнению с докризисными временами. В результате – очень низкие процентные ставки по кредитам, близкие к нулевым, а в случае с крупными вкладчиками даже негативные интрессы по вкладам.

Очевидно, дополнительные триллионы, влитые в экономику, ушли не в так называемую настоящую экономику (американцы зовут ее «Главной улицей» - Main Street), а на Уолл-стрит, то есть, в финансовый сектор. Экономика, конечно, стабилизировалась, но большая часть напечатанных денег ушла в акции, недвижимость и другие финансовые запасы, цена которых выросла.