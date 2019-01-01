Новый год в сводках полиции: пьяные родители за рулем, семейное насилие и смерть молодых людей

По словам руководителя бюро охраны общественного порядка Пыхьяской префектуры Валдо Пыдера, у полиции во время праздника было несколько больше работы, чем в обычные выходные дни.

"К счастью, в день проводов старого года тяжелых преступлений против личности совершено не было, однако было в обилии случаев домашнего насилия - к понедельнику их набралось 34. Немалую роль в этом сыграло и чрезмерное употребление алкоголя",- сказал Пыдер BNS.

По словам Пыдера, по всей стране 71 человек был доставлен на вытрезвление, в том числе 21 человек на участках Пыхьяской префектуры.

Полиция задержала 14 водителей в состоянии алкогольного опьянения, двое были с признаками употребления наркотиков. Произошло три тяжелых ДТП, в которых пострадали семь человек, в том числе трое детей.

Пыдер особенно выделил ДТП, произошедшее поздно вечером на 85-м километре шоссе Таллинн-Тарту в деревне Тарбья Ярваского уезда, где в кювет сошел Ford Focus, в котором ехала семья с двумя маленькими детьми, при этом оба родителя были в состоянии алкогольного опьянения. Все четверо доставлены в больницу.