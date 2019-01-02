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Контавейт победила седьмую ракетку мира и вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене

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Anett Kontaveit

ФОТО: AFP7 / ZUMAPRESS.com

Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт пробилась в четвертьфинал проходящего в австралийском Брисбене турнира под эгидой WTA с призовым фондом 1 млн долларов.

В среду, 2 января, в поединке второго круга турнира занимающая 20-е место в мировом рейтинге эстонка в двух сетах переиграла седьмую ракетку мира, представительницу Чехии Петру Квитову - 7:5, 7:6. Матч продлился 1 час и 38 минут, пишет rus.err.ee.

В четвертьфинале соперницей Анетт Контавейт станет 27-й номер мирового рейтинга Леся Цуренко.

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