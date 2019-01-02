Контавейт победила седьмую ракетку мира и вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене

В среду, 2 января, в поединке второго круга турнира занимающая 20-е место в мировом рейтинге эстонка в двух сетах переиграла седьмую ракетку мира, представительницу Чехии Петру Квитову - 7:5, 7:6. Матч продлился 1 час и 38 минут, пишет rus.err.ee.