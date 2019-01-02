Китай грозит Тайваню насильственным присоединением

По словам главы Китая, независимость Тайваня "противоречит ходу истории и приведет в тупик", а присоединение острова "пойдет на благо тайваньским землякам".

Си Цзиньпин заверил, что Пекин стремится к мирному воссоединению, однако не допустит сепаратизма. "Мы не давали обещания воздерживаться от применения силы и оставляем за собой возможность использовать все необходимые средства", - указал председатель в своей речи. В свою очередь президент Тайваня Цай Инвэнь в новогоднем обращении подчеркнула "неготовность отказываться от суверенитета и идти на уступки властям КНР".

Поводом для заявлений стала 40-летняя годовщина обращения Пекина к Тайбэю, в котором китайские коммунисты призывали к воссоединению и прекращению военной конфронтации.