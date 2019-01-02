Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1956-й

Самый роскошный сталинский жилой комплекс на Тартуском шоссе в Таллинне, являющийся ярчайшим примером так называемого победившего сталинизма, был спланирован ввезенным из России архитектором. Акцентом жилого комплекса является угловой дом с башней, с пятиконечной звездой на шпиле. Строительство в то время шло медленно: несущие наружные стены из кирпича, оштукатуренная наружная и внутренняя отделка, богатый декор и т.д. занимали много времени, и строительство шло годами. В квартале отчетливо просматривается и вся иерархичность тогдашнего жилищного строительства – со стороны больших улиц фасады домов покрыты терразитовой штукатуркой, а фасады со стороны двора и улицы Ластекоду - известковой штукатуркой.