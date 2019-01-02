Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1956-й

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.
Лучшим домом 1956-го года признан так называемый "Кремль" - жилой комплекс завода "Двигатель" на Тартуском шоссе столицы, находящийся по официальному адресу Тарту-мнт, 24-30 / Ластекоду, 1-5. Проект: А.Власов, 1950. Строительство: 1951-1956.
Самый роскошный сталинский жилой комплекс на Тартуском шоссе в Таллинне, являющийся ярчайшим примером так называемого победившего сталинизма, был спланирован ввезенным из России архитектором. Акцентом жилого комплекса является угловой дом с башней, с пятиконечной звездой на шпиле. Строительство в то время шло медленно: несущие наружные стены из кирпича, оштукатуренная наружная и внутренняя отделка, богатый декор и т.д. занимали много времени, и строительство шло годами. В квартале отчетливо просматривается и вся иерархичность тогдашнего жилищного строительства – со стороны больших улиц фасады домов покрыты терразитовой штукатуркой, а фасады со стороны двора и улицы Ластекоду - известковой штукатуркой.