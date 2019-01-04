В самолет Wizz Air попала молния

"Соблюдая меры безопасности, самолет возвращен в Гданьск. Посадка произошла без проблем", - сообщили в Wizz Air.

По информации представителя аэропорта в Гданьске Михала Даргача, самолет вернулся в аэропорт через 10 минут после старта. Посадка была осуществлена в штатном режиме.