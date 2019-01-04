Пт, 4.01.2019
Меня всегда волнует то, что вырывается за национальные флажки, что пренебрегает ими. Елена Скульская

В самолет Wizz Air попала молния

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Самолет Wizz Air.

ФОТО: Ramil Sitdikov / Sputnik/ Scanpix

В пассажирский самолет авиакомпании Wizz Air, который в четверг утром совершал авиарейс по маршруту Гданьск-Ставангер (Норвегия), вскоре после старта попала молния.

В результате пилоты приняли решение вернуться в Гданьск, пишет tvn24.

"Соблюдая меры безопасности, самолет возвращен в Гданьск. Посадка произошла без проблем", - сообщили в Wizz Air.

По информации представителя аэропорта в Гданьске Михала Даргача, самолет вернулся в аэропорт через 10 минут после старта. Посадка была осуществлена в штатном режиме.

Авиакомпания провела технический осмотр самолета. На маршруте Гданьск-Ставангер в четверг наблюдалась задержка в воздушном движении.

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