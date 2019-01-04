В самолет Wizz Air попала молния
4 января 2019, 7:47
В пассажирский самолет авиакомпании Wizz Air, который в четверг утром совершал авиарейс по маршруту Гданьск-Ставангер (Норвегия), вскоре после старта попала молния.
В результате пилоты приняли решение вернуться в Гданьск, пишет tvn24.
"Соблюдая меры безопасности, самолет возвращен в Гданьск. Посадка произошла без проблем", - сообщили в Wizz Air.
По информации представителя аэропорта в Гданьске Михала Даргача, самолет вернулся в аэропорт через 10 минут после старта. Посадка была осуществлена в штатном режиме.
Авиакомпания провела технический осмотр самолета. На маршруте Гданьск-Ставангер в четверг наблюдалась задержка в воздушном движении.