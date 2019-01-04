Жителей Эстонии больше всего беспокоит рост цен

Инфляцию в качестве одной из двух самых важных для страны тем назвали 44 процента эстоноземельцев, а здравоохранение и социальные вопросы назвали 35 процентов, сообщается в обнародованных в четверг данных.

Налоги указал в качестве проблемы 21 процент, пенсии 19 процентов, а безработицу 15 процентов населения Эстонии. 13 процентов указали экономическую ситуацию, 12 процентов иммиграцию, 11 процентов систему образования, а 9 процентов — экологию, климат и энергетику. Три процента отметили преступность, и по одному проценту респондентов отметило тему жилых площадей, долг правительственного сектора и терроризм.

В среднем в странах ЕС 23 процента респондентов отмечали в качестве главных проблем безработицу, 21 процент инфляцию и иммиграцию, 20 процентов здравоохранение и социальные темы, 15 процентов экономическую ситуацию и пенсии, 14 процентов экологию, 12 процентов преступность, 11 процентов жилые площади и образование, 10 процентов государственный долг, а восемь процентов — терроризм и налоги.

Согласно тому же опросу, 66 процентов населения Эстонии считают экономическое положение своей страны хорошим, средний показатель ЕС составляет 49 процентов. По сравнению с проводившимся весной опросом положительная оценка эстоноземельцами экономики своей страны поднялась на четыре процентных пункта.

В то же время, оценка эстоноземельцами европейской экономики упала на один процентный пункт, в ноябре экономическое положение ЕС назвали хорошим 59 процентов респондентов, что все же выше среднего показателя ЕС, 49 процентов.