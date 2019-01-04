Цена на электричество к февралю может вырасти на 20 процентов

Будущие сделки, заключенные в последние дни года, показывают, что биржевая цена электричества в Эстонии и Финляндии в январе будет почти 60-61 евро, а в феврале — 63-63 евро, что почти на 20 процентов больше среднего показателя в декабре, сообщает Postimees со ссылкой на Elering.
Влияющая на цену производства электричества стоимость эмиссионных квот углекислого газа в декабря выросла и сделки осуществлялись с ценами 19,67-25,18 евро за тонну.
Биржевая цена электричества в декабре в ценовой зоне Эстонии была 53,05 евро за мегаватт в час, то есть на 0,8 процентов больше, чем в ноябре.
В декабре цены выросли в большинстве ценовых зонах биржи электроэнергии NordPool в Северных странах, за исключением Латвии, Литвы и Дании. Но самая высокая цена была в Латвии и Литве - 53,62 евро за мегаватт-час. В Финляндии цена составила 52,32 евро, а системная цена NordPool - 51,56 евро за мегаватт-час.
Напомним, что средняя цена биржи электроэнергии NordPool Spot в Эстонии в 2018 году была 47,07 евро за мегаватт в час (4,71 центов за киловатт в час), что на 41,8 процентов больше, чем средняя цена в прошлом году. На тот момент это была самая высокая цена, которую когда-либо приходилось платить потребителю.