Галерея: дух Нью-Йорка и философия Скандинавии в интерьере шведской квартиры
4 января 2019, 16:43
И опять в качестве примера выдержанного стиля - скандинавский интерьер, с которым нас знакомит блог Pufikhomes.
Хозяева этой квартиры в Швеции основательно подошли к выбору интерьера: на 67 квадратных метрах они решили совместить нью-йоркский лофт с философией скандинавских интерьеров. И это получилось блестяще! Дух лофта помогли создать оригинальные потолочные балки, бетонные стены и элементы в индустриальном стиле. А Скандинавия в данном случае — это серо-синие тона, черно-белая цветовая гамма и узнаваемый во всему миру декор: композиции из картин, вазы с эвкалиптом, свечи и уютный текстиль. Задумка удалась на все сто!