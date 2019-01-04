Галерея: дух Нью-Йорка и философия Скандинавии в интерьере шведской квартиры

Хозяева этой квартиры в Швеции основательно подошли к выбору интерьера: на 67 квадратных метрах они решили совместить нью-йоркский лофт с философией скандинавских интерьеров. И это получилось блестяще! Дух лофта помогли создать оригинальные потолочные балки, бетонные стены и элементы в индустриальном стиле. А Скандинавия в данном случае — это серо-синие тона, черно-белая цветовая гамма и узнаваемый во всему миру декор: композиции из картин, вазы с эвкалиптом, свечи и уютный текстиль. Задумка удалась на все сто!