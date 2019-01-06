Истребители союзников проведут тренировочные полеты над Эстонией

На начинающейся рабочей неделе дислоцированное в Эмари подразделение ВВС Германии совершит над Эстонией тренировочные полеты на истребителях Eurofighter. Полеты пройдут на высоте не менее 152 метров, то есть 500 футов, и предпочтительно вдали от населенных пунктов, сообщает BNS со ссылкой на Главный штаб Сил обороны.