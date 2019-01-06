Водолаз заваривал пробоины прямо в пути: смотрите, как пассажиры паромов путешествовали полвека назад
Сейчас пассажиры, которые жалуются на то, что корабли опаздывают из-за плохих погодных условий, не представляют, что на самом деле возможность с комфортом доплыть до островов – невероятная роскошь по сравнению с тем, что было полвека назад, пишет Postimees.
В 1964 году рейс по маршруту Виртсу-Куйвасту в сложных условиях зимы занимал в среднем 10-12 часов, а на судне всегда был водолаз, который заваривал проделанные льдом пробоины в корпусе корабля прямо во время пути.
На киностудии «Таллиннфильм» в 1964 году был снят десятиминутный документальный фильм режиссера Семена Школьникова под названием «Ледяной трамвай», который показывает, в каких тяжелых условиях плыли люди между Виртсу и Куйвасту.
В то время эту линию обслуживали только два маленьких парома – «Суурупи» и «Сыпрус». Если во время рейса не возникало больших проблем, то путь длиной в семь километров занимал 10-12 часов. Каждый раз во время рейса лед пробивал дыры в корпусе паромов и тогда в машинной отделение начинала поступать вода. Поэтому на паромах был водолаз, который заваривал пробоины прямо во время движения. Те, у кого не было времени на путешествие по морю, шли пешком через залив Суур-Вяйна. Часто водители грузовиков рисковали и тоже проезжали по льду. Бывает, что машина проваливается под лед. Такое случается и на «Ледяном трамвае», к счастью, на этот раз водитель грузовика успел выпрыгнуть из кабины до того, как машина начала тонуть. Команда корабля вытащила грузовик из моря.
TS Laevad со следующей недели начнет показывать фильм «Ледяной трамвай» на своих паромах.