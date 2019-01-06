Водолаз заваривал пробоины прямо в пути: смотрите, как пассажиры паромов путешествовали полвека назад

В то время эту линию обслуживали только два маленьких парома – «Суурупи» и «Сыпрус». Если во время рейса не возникало больших проблем, то путь длиной в семь километров занимал 10-12 часов. Каждый раз во время рейса лед пробивал дыры в корпусе паромов и тогда в машинной отделение начинала поступать вода. Поэтому на паромах был водолаз, который заваривал пробоины прямо во время движения. Те, у кого не было времени на путешествие по морю, шли пешком через залив Суур-Вяйна. Часто водители грузовиков рисковали и тоже проезжали по льду. Бывает, что машина проваливается под лед. Такое случается и на «Ледяном трамвае», к счастью, на этот раз водитель грузовика успел выпрыгнуть из кабины до того, как машина начала тонуть. Команда корабля вытащила грузовик из моря.