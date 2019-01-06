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  • В Таллинне на перекрестке столкнулись автомобили: полиция ищет свидетелей

В Таллинне на перекрестке столкнулись автомобили: полиция ищет свидетелей

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Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja /

Вчера, пятого января, в 12.15 в Таллинне столкнулись два автомобиля, передает пресс-служба полиции.

На перекрестке Пирита-теэ и Румму-теэ столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Touraeg, который ехал по Румму-теэ в сторону Пирита, и ехавший по Пирита-теэ по направлению к Меривялья Toyota Auris.

Оба водителя были трезвыми и обладали водительскими правами соответствующей категории. В ходе аварии пострадала 19-летняя пассажирка Toyota, которую доставили в больницу.

Полиция просит свидетелей аварии позвонить по номеру 612 3000 (понедельник-пятница, 8.00-19.00) или отправить письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee.

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