В Эстонии судья скончался во время матча по баскетболу

Уездный энтузиаст баскетбола Эрвин Руннель рассказал, что когда шла вторая четверть встречи, заслуженный судья Тойво Ранну рухнул на пол. «В команде Ambla был медик, мужчину сразу же стали реанимировать, запустили сердце, но... Скорая помощь приехала в Аравете как из Тапа, так и из Пайде, но ничего уже нельзя было предпринять», - описал он.

Эрвин Руннель не помнит, чтобы когда-то происходило подобное. «Я еще спросил, не жаловался ли Тойво до игры на здоровье, но нет. Это был обычный Тойво. Ничего не указывало на то, что могло случиться подобное. Он приехал судить игру в Аравете на своем автомобиле», - добавил Руннель.