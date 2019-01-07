Видео: водитель без прав снес фонарь

Рано утром в минувшую субботу, около семи часов, внимательный житель Валга позвонил в центр тревоги и сообщил о поваленном на улице Куперьянова столбе уличного освещения.

Старший комиссар Валгаского отделения полиции Каймар Карм сказал, что на месте происшествия уже никого не было, потому отреагировавший на вызов патруль начал выяснять обстоятельства случившегося. Стражи порядка нашли на месте происшествия насколько обломков автомобиля, а при ближайшем рассмотрении у полицейских возникло подозрение, что столб сбила машина BMW, которая до того привлекла внимание на других улицах города.

Опытные полицейские, которые хорошо знают, как местную молодежь, так и их средства передвижения, через некоторое время выяснили имя возможного водителя, который мог совершить эту аварию, и отправились к нему домой. Кроме того, стражи порядка просмотрели записи камер видеонаблюдения в округе и записи камеры, установленной на школе рядом с местом происшествия, что только подтвердило подозрения сотрудников полиции.

Из разговора с 19-летним молодым человеком выяснилось, что катавшийся на BMW по городу без прав парень, проезжая по улице Куперьянова, не справился с управлением, попал в боковое скольжение и врезался в столб уличного освещения. После аварии подросток, не останавливаясь, покинул место происшествия.

Аварийная машина потеряла важные информативные детали кузова, свою лепту внесли камеры видеонаблюдения, а потому полицейским удалось найти виновного очень быстро. Свою вину бесправный молодой человек не отрицал и, к счастью, сам он в аварии не пострадал. Из разговора с парнем выяснилось, что мощный BMW был куплен всего за пару дней до происшествия, а езда без опыта очень быстро привела к несчастью.

«Это явный пример того, что водитель без подготовки и прав не годится для движения, поскольку он не может отнестись с должным вниманием к зимней дороге и погодным условиям, что помогло бы избежать аварии в данном случае. Счастье, что жертвой стал металлический столб, а не ехавший навстречу автомобиль, или переходивший дорогу человек», - сказал Карм.