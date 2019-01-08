Видео: людей, заказавших из Голландии по почте наркотики, задержали

То же вещество уже принесло одно наказание

И хотя N-этилпентилон является достаточно новым веществом, в Эстонии за его приобретение один человек уже был наказан. В сентябре Харьюский уездный суд признал вину 27-летнего Рауно в том, что он заказал его и еще одно вещество по почте к себе домой.

Согласно обвинению, в феврале прошлого года мужчине отправили 50 граммов N-этилпентилона. Но товар он так и не увидел, поскольку чиновники в ходе проверки нашли пакет с незаконным содержимым. Неполученным остались и другие, заказанные им раньше из Голландии посылки, в которых находились, например, 100 марок ЛСД, которые он месяцем ранее заказывал дважды.

Суд приговорил Райно к трем годам лишения свободы условно, которые не будут приведены в исполнение, если он в течение трех с половиной лет не совершит нового преступления. Кроме того, на него наложены требования контроля.