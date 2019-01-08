Видео: людей, заказавших из Голландии по почте наркотики, задержали

Если бы килограмм наркотических веществ попал на рынок, им можно было бы в течение года держать в состоянии наркотического опьянения население всего Пярну, пишет Postimees.
Вторник, 11 декабря. В разных частях Таллинна на руках четверых молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет застегиваются наручники. Двух из них задержали дома, еще двоих на улице.
Тогда Тынн, Мартин, Эрик и Кевин даже не подозревали, что следователи Налогово-таможенного департамента и прокуратура в течение последних трех месяцев следили за каждым их шагом. К тому зимнему утру было собрано достаточное количество доказательств, чтобы предъявить им подозрение в незаконном обороте наркотических веществ в крупных размерах.
Задержаны были четверо, разрешение на арест выдали на троих. Спустя месяц двое так и оставались под стражей.
Вещество должно было попасть на улицу
В поле зрения правоохранителей криминальная деятельность компании впервые попала в середине сентября, когда в сортировочном центре Omniva была обнаружена подозрительная посылка. Прибывший из Голландии пакет по плану должен был отправиться с курьером по одном таллиннскому адресу.
Но он туда не попал, поскольку эксперты Института судебной экспертизы установили, что в пакете находится наркотическое вещество, которое принадлежит к числу наркотиков, известных как «соль для ванны». Народное название пошло оттого, что консистенция синтетического вещества очень напоминает соль для ванны, под нее уголовники вещество и маскируют.
Официальное название вещества, найденного в пакете, - N-этилпентилон, и оно относится к семейству синтетических катинонов. Это - новый деятель на рынке Эстонии. И хотя в ходе досудебного расследования пока еще не установлено, откуда вещество попало в Голландию, можно предположить, что изначальным местом производства мог быть какой-то китайский завод.
Тамошние официальные власти знают, что именно в Китае производится новое синтетическое вещество, которое в итоге попадает в Эстонию. Таких новинок появляется на наркорынке по несколько штук в год.
Поскольку наркотическое вещество очень новое, о нем знают немного. У Налогово-таможенного департамента нет информации о том, в каком виде его продают, как употребляют и насколько оно вообще распространено в Эстонии. Но оно уже внесено в список запрещенных.
Известно, что вещество вызывает возбуждение и возникает такое же опьянение, как от амфетамина. Эксперты института судебной экспертизы установили, что для опьянения десяти человек достаточно крайне маленького количества – всего 0,15-0,6 грамма чистого вещества.
Таким образом, конфискованные у группы 1042 грамма – это колоссальное количество, которым можно было одурманить около 50 000 человек. Почти килограмм вещества нашли в трех пакетах, которые изъяли с момента первого обнаружения до задержания подозреваемых. «Насколько нам известно, вещество должно было поступить в уличную продажу», - сказал руководитель наркослужбы Налогово-таможенного департамента Рауль Коппельмаа.
Мало того, что из такого количества можно было сделать тысячи доз, члены группы могли заработать на этом солидный доход. По словам Коппельмаа, грамм вещества стоит от 10 до 25 евро.
Два мозга, две пешки
Согласно имеющемуся подозрению, из четырех участников схемы двое являлись, скажем так, организаторами, а оставшиеся двое были в прямом смысле слова пешками, роль которых заключалась в получении пакетов и передаче организаторам.
Сначала следственная группа считала, что речь вообще идет о двух разных компаниях, но в ходе следствия выяснилось, что они работали одной группой. Так стало ясно, кто и какую роль исполнял. Следствие считает, что занимавшие более низкую ступень деятели получали за свои услуги до 500 евро.
«Такие схемы работают таким образом, что вербуются танкисты, на имена которых заказываются посылки, - рассказала ведущий окружной прокурор Элелийс Раттам. – Конспирируясь, организатор хочет, чтобы содержимое посылки было как можно сложнее связать с ним».
В этом случае в качестве танкистов использовали знакомых, но так бывает не всегда: «Могут заказать и на кого-то чужого, например, на адрес соседки, или немного изменить на посылке имя получателя. Почему-то считается, что если использовать такие методы, невозможно связать посылку с реальным получателем. Чаще всего это все же получается».
По словам прокурора, данный случай – это хороший пример того, как именно по почте в Эстонию прибывают новые испытательные вещества. В то же время, у одного из организаторов нашли и «старых знакомых» - в ходе обыска у него на работе оперативники нашли таблетки, а в машине белый порошок, расфасованный в маленькие пакетики. И хотя вещества пока еще находятся в лаборатории на анализе, можно предположить, что речь идет о таблетках экстази и кокаине. Кроме того, был найден целый ящик жевательного табака, продажа которого в Эстонии также запрещена.
Рауль Коппельмаа говорит, что заказ наркотиков по почте – это поле деятельности, прежде всего, молодежи. Чаще всего заказывают амфетамин, кокаин, марки ЛСД и таблетки экстази. Сделки заключают на закрытых сайтах и чаще всего расплачиваются криптовалютой. Цена тут значительно ниже, чем на улице, а о качестве речи не идет.
Среди молодых людей есть те, кто заказывает наркотики только для личного употребления или для друзей, но у части имеется бизнес-план: «Особенно печально то, что синтетические вещества очень опасны. Заказывая по почте, никто не знает, что точно получит – качественное ли это вещество, и более того, то ли это вещество».
Уголовное дело группы, подозревающейся в обороте наркотических веществ в крупных размерах, пока находится на стадии предварительного следствия. Когда дело попадет в суд, выяснится в ближайшие месяцы.
То же вещество уже принесло одно наказание
И хотя N-этилпентилон является достаточно новым веществом, в Эстонии за его приобретение один человек уже был наказан. В сентябре Харьюский уездный суд признал вину 27-летнего Рауно в том, что он заказал его и еще одно вещество по почте к себе домой.
Согласно обвинению, в феврале прошлого года мужчине отправили 50 граммов N-этилпентилона. Но товар он так и не увидел, поскольку чиновники в ходе проверки нашли пакет с незаконным содержимым. Неполученным остались и другие, заказанные им раньше из Голландии посылки, в которых находились, например, 100 марок ЛСД, которые он месяцем ранее заказывал дважды.
Суд приговорил Райно к трем годам лишения свободы условно, которые не будут приведены в исполнение, если он в течение трех с половиной лет не совершит нового преступления. Кроме того, на него наложены требования контроля.