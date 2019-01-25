Фото: древние трулли в современном доме

Уникальная резиденция от Энрико Мария Чикетти из EMC Architects находится в итальянском городе Остуни.

ФОТО: hqroom.ru

Стеклянный куб, выгодно контрастирующий со старинной каменной кладкой, обволакивает огромное древнее оливковое дерево, истинный шедевр природы. Этой вставке из современного прозрачного стекла на металлических опорах было уделено большое внимание, чтобы сохранить уникальность трулли и соблюсти взаимосвязь строений с окружающим пространством.

Внешний вид трулли абсолютно традиционен: наружные стены выбелены известковым молоком, составом с натуральными компонентами, типичным для региона.

ФОТО: скриншот с сайта enricomariacicchetti.com

Внутри атмосфера выразительной архаики напоминает древние пещеры в скалах, все вертикальные поверхности выглядят покрытыми патиной благодаря фактуре здешнего камня и тщательной обработке швов. Внутренняя отделка характеризуется нетрадиционным выбором материалов, в основном, местного происхождения, с широким применением мастерства местных ремесленников.

В присутствии старинных стен время снисходительно замедлило свой бег, словно желая продлить безмятежный отдых своих обитателей.Колоритное барбекю вместе с печью, а также бассейн довершают комфорт и удовольствие от пребывания в резиденции.