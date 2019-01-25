Фото: древние трулли в современном доме

Райский уголок среди оливковых деревьев на лоне природы в живописной Апулии стал гармоничным фоном для современного дома, соединившего в себе современную архитектуру и трулли, традиционные круглые дома, сооруженные методом сухой кладки, история возникновения которых уходит вглубь столетий, поведал нам Hqroom.
Уникальная резиденция от Энрико Мария Чикетти из EMC Architects находится в итальянском городе Остуни.
Стеклянный куб, выгодно контрастирующий со старинной каменной кладкой, обволакивает огромное древнее оливковое дерево, истинный шедевр природы. Этой вставке из современного прозрачного стекла на металлических опорах было уделено большое внимание, чтобы сохранить уникальность трулли и соблюсти взаимосвязь строений с окружающим пространством.
Внешний вид трулли абсолютно традиционен: наружные стены выбелены известковым молоком, составом с натуральными компонентами, типичным для региона.
Внутри атмосфера выразительной архаики напоминает древние пещеры в скалах, все вертикальные поверхности выглядят покрытыми патиной благодаря фактуре здешнего камня и тщательной обработке швов. Внутренняя отделка характеризуется нетрадиционным выбором материалов, в основном, местного происхождения, с широким применением мастерства местных ремесленников.
В присутствии старинных стен время снисходительно замедлило свой бег, словно желая продлить безмятежный отдых своих обитателей.Колоритное барбекю вместе с печью, а также бассейн довершают комфорт и удовольствие от пребывания в резиденции.
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