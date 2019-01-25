Видео: россиянин на Mercedes разогнался до 160 км/ч на шоссе Таллинн-Нарва и угодил за решетку
Вчера утром мимо полицейских, осуществлявших надзор за дорожным движением в Харьюмаа на 33-м километре шоссе Таллинн-Нарва, пронесся автомобиль Mercedez-Benz с регистрационным номером Российской Федерации.
Радар измерения скорости показал, что скорость автомобиля была 158 км/ч. Полицейские задержали водителя. За рулем машины оказался 36-летний гражданин РФ, который назвал достаточно странную причину своего правонарушения: как сказал водитель, машина сама начала ехать быстрее, так как дорога пошла на спуск. Езда на зимней дороге с такой скоростью не может иметь никаких оправданий, и такой глупый поступок опасен как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения.
Сегодня водителя доставили в суд, в результате иностранцу придется провести в арестном доме шесть дней и подумать о своем поведении. Также суд лишил мужчину права на управление автомобилем на территории Эстонии на шесть месяцев.