Видео: россиянин на Mercedes разогнался до 160 км/ч на шоссе Таллинн-Нарва и угодил за решетку

Радар измерения скорости показал, что скорость автомобиля была 158 км/ч. Полицейские задержали водителя. За рулем машины оказался 36-летний гражданин РФ, который назвал достаточно странную причину своего правонарушения: как сказал водитель, машина сама начала ехать быстрее, так как дорога пошла на спуск. Езда на зимней дороге с такой скоростью не может иметь никаких оправданий, и такой глупый поступок опасен как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения.