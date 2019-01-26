В Таллинне появится еще один центр города

В начале этого столетия территория вокруг переезда Веэренни была застроена хаотично и состояла из Таллиннской тюрьмы, отдельных мастерских, пустыря и кустарника. С одной стороны - шумный центр, а с другой - железная дорога, и сады предместья Луйте.

Сейчас переезд закрыт, и активное движение в Луйте отсутствует. Продлена улица Техника, и легко добраться до транспортной развязки Юлемисте. Появились первые современные офисные здания, и переехала тюрьма.

Уже запущены крупные проекты, которые в конечном счете изменят суть района и превратят его в центр, объединяющий деревянную застройку Веэренни, кварталы Лайте и Лютера и западную часть бизнес-парка Фале. Строятся жилой район Уус-Веэренни, деловой квартал Авала, а на территории бывшей тюрьмы в будущем появятся как жилые, так и коммерческие здания. К этому можно добавить несколько небольших проектов. Конечно, такие изменения повлекут за собой появление больших магазинов и детских садов.

Чтобы улучшить сообщение с центральными районами, необходимо внести изменение в управление транспортными потоками и общественным транспортом. Это, конечно, дело специалистов, и я его не буду касаться. Тем не менее, я могу рекомендовать уплотнение автобусных линий и, в более отдаленной перспективе сделать новую железнодорожную станцию под названием Veerenni (или Luite), а ее расположение может быть на месте прежнего переезда.