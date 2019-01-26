В Таллинне появится еще один центр города

Современный Таллинн развивается подобно другим городам мира, где помимо административного центра города, есть несколько важных центров притяжения горожан, привлекающие торговлей, офисным строительством или наукой. Развитие одного сектора влечет за собой развитие другого, что также сопровождается ростом населения. В ближайшее время таким новым центром станет южная часть Веэренни, пишет на портале Kodustiil аналитик бюро недвижимости Uus Maa Ристо Вяхи.
В начале этого столетия территория вокруг переезда Веэренни была застроена хаотично и состояла из Таллиннской тюрьмы, отдельных мастерских, пустыря и кустарника. С одной стороны - шумный центр, а с другой - железная дорога, и сады предместья Луйте.
Сейчас переезд закрыт, и активное движение в Луйте отсутствует. Продлена улица Техника, и легко добраться до транспортной развязки Юлемисте. Появились первые современные офисные здания, и переехала тюрьма.
Уже запущены крупные проекты, которые в конечном счете изменят суть района и превратят его в центр, объединяющий деревянную застройку Веэренни, кварталы Лайте и Лютера и западную часть бизнес-парка Фале. Строятся жилой район Уус-Веэренни, деловой квартал Авала, а на территории бывшей тюрьмы в будущем появятся как жилые, так и коммерческие здания. К этому можно добавить несколько небольших проектов. Конечно, такие изменения повлекут за собой появление больших магазинов и детских садов.
Чтобы улучшить сообщение с центральными районами, необходимо внести изменение в управление транспортными потоками и общественным транспортом. Это, конечно, дело специалистов, и я его не буду касаться. Тем не менее, я могу рекомендовать уплотнение автобусных линий и, в более отдаленной перспективе сделать новую железнодорожную станцию под названием Veerenni (или Luite), а ее расположение может быть на месте прежнего переезда.
Через несколько лет жить в этом районе будет так же престижно, как вблизи Старого города или "Виру кескуса".